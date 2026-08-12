Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Graubuendner Kantonalbank-Investment 12.08.2026 10:04:01

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.08.2021 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 485,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,673 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 602,69 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 11.08.2026 auf 2 380,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 60,27 Prozent mehr wert.

Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,78 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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