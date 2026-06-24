Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Lohnende Graubuendner Kantonalbank-Investition?
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient
Am 24.06.2016 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 1 740,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,057 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 131,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 290,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,61 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank
Analysen zu Graubuendner Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Graubuendner Kantonalbank
|2 480,00
|0,81%