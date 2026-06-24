SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Graubuendner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Am 24.06.2016 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 1 740,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,057 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 131,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 290,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,61 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at