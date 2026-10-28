Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Profitables Graubuendner Kantonalbank-Investment? 28.10.2026 10:03:56

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Graubuendner Kantonalbank-Papier bei 1 650,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,061 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 156,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 580,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,36 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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