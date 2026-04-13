Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Frühe Investition 13.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Groupe Minoteries SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Groupe Minoteries SA-Aktie an diesem Tag bei 340,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,941 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Groupe Minoteries SA-Papiers auf 230,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 676,47 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 32,35 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Groupe Minoteries SA belief sich zuletzt auf 75,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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