SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet

Am 05.01.2023 wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 294,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,014 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 755,10 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 30.12.2025 auf 228,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 22,45 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 75,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at