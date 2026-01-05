Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Investmentbeispiel
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet
Am 05.01.2023 wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 294,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,014 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 755,10 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 30.12.2025 auf 228,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 22,45 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 75,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SAmehr Nachrichten
|
05.01.26
|SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
23.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.12.25