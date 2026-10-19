Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Rentable Groupe Minoteries SA-Investition? 19.10.2026 10:04:18

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 410,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 2,439 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 536,59 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 16.10.2026 auf 220,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 46,34 Prozent.

Der Groupe Minoteries SA-Wert an der Börse wurde auf 72,45 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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