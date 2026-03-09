Groupe Minoteries Aktie

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

Rentable Groupe Minoteries SA-Investition? 09.03.2026 10:03:48

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Groupe Minoteries SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 330,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert, befänden sich nun 30,303 Groupe Minoteries SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 230,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 969,70 CHF wert. Mit einer Performance von -30,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 75,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

