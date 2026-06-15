Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Langfristige Anlage
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Groupe Minoteries SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Groupe Minoteries SA-Aktie letztlich bei 238,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,202 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 244,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 025,21 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA belief sich zuletzt auf 80,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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