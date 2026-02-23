Groupe Minoteries Aktie
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Groupe Minoteries SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 258,00 CHF. Bei einem Groupe Minoteries SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,388 Groupe Minoteries SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 90,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 234,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 9,30 Prozent.
Der Groupe Minoteries SA-Wert an der Börse wurde auf 77,22 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
