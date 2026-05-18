SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 256,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 0,391 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 242,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,53 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 94,53 CHF, was einer negativen Performance von 5,47 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Groupe Minoteries SA eine Marktkapitalisierung von 79,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at