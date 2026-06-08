Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Rentables Groupe Minoteries SA-Investment?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Anteile betrug an diesem Tag 340,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,294 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 240,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,54 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29,46 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Groupe Minoteries SA belief sich jüngst auf 79,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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