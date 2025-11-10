SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 274,00 CHF. Bei einem Groupe Minoteries SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,650 Groupe Minoteries SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 788,32 CHF, da sich der Wert einer Groupe Minoteries SA-Aktie am 07.11.2025 auf 216,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,17 Prozent verkleinert.

Groupe Minoteries SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,60 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at