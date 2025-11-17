SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Groupe Minoteries SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Groupe Minoteries SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 346,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 28,902 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 216,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 242,77 CHF wert. Damit wäre die Investition 37,57 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Groupe Minoteries SA eine Börsenbewertung in Höhe von 71,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at