SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.05.2021 wurde das Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Groupe Minoteries SA-Anteile an diesem Tag 354,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,825 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 666,67 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 30.04.2026 auf 236,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 33,33 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Groupe Minoteries SA einen Börsenwert von 77,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at