Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Profitables Groupe Minoteries SA-Investment?
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01.06.2026 10:04:06
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Groupe Minoteries SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 350,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,571 Groupe Minoteries SA-Anteilen. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Aktien wären am 29.05.2026 6 857,14 CHF wert, da der Schlussstand 240,00 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 31,43 Prozent.
Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 79,27 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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