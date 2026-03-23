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Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Lohnendes Groupe Minoteries SA-Investment? 23.03.2026 10:04:34

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 268,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,731 Groupe Minoteries SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 232,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 865,67 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 13,43 Prozent.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 76,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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