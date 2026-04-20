Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Lukratives Groupe Minoteries SA-Investment? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 248,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 40,323 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (234,00 CHF), wäre das Investment nun 9 435,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,65 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA bezifferte sich zuletzt auf 77,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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