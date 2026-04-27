SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 302,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,331 Groupe Minoteries SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (238,00 CHF), wäre das Investment nun 78,81 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,19 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA belief sich zuletzt auf 78,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at