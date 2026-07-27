Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Langfristige Anlage 27.07.2026 10:04:12

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie betrug an diesem Tag 416,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,404 Groupe Minoteries SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 567,31 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 24.07.2026 auf 236,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,27 Prozent.

Groupe Minoteries SA wurde am Markt mit 77,86 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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