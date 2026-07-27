Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Langfristige Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie betrug an diesem Tag 416,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,404 Groupe Minoteries SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 567,31 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 24.07.2026 auf 236,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,27 Prozent.
Groupe Minoteries SA wurde am Markt mit 77,86 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SA
Analysen zu Groupe Minoteries SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Groupe Minoteries SA
|232,00
|-1,69%