SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Groupe Minoteries SA-Anteile 274,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,496 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 540,15 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 23.01.2026 auf 234,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,60 Prozent eingebüßt.

Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at