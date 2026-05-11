Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Performance unter der Lupe 11.05.2026 10:04:47

SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 104,10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,061 Helvetia Baloise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 209,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 134,49 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 101,34 Prozent.

Helvetia Baloise wurde am Markt mit 20,78 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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