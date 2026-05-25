SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 125,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,949 Helvetia Baloise-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 691,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,16 Prozent erhöht.

Insgesamt war Helvetia Baloise zuletzt 21,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at