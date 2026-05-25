Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Rentabler Helvetia Baloise-Einstieg?
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 125,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,949 Helvetia Baloise-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 691,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,16 Prozent erhöht.
Insgesamt war Helvetia Baloise zuletzt 21,08 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
10:03
|SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Generalversammlung von Helvetia Baloise bestätigt alle Anträge des Verwaltungsrates (EQS Group)
|
22.05.26
|Helvetia Baloise Annual General Meeting approves all proposals of the Board of Directors (EQS Group)
|
21.05.26