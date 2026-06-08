Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Performance im Blick
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 103,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,966 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,40 CHF, da sich der Wert einer Helvetia Baloise-Aktie am 05.06.2026 auf 198,10 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 191,40 CHF, was einer positiven Performance von 91,40 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 19,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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