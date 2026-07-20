Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Lukrative Helvetia Baloise-Anlage?
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20.07.2026 10:04:24
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 3 Jahren eingefahren
Am 20.07.2023 wurde das Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Helvetia Baloise-Aktie betrug an diesem Tag 127,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,782 Helvetia Baloise-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.07.2026 168,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 215,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 68,23 Prozent vermehrt.
Helvetia Baloise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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