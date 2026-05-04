SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Helvetia Baloise-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 103,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,662 Helvetia Baloise-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 2 067,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 214,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 106,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte Helvetia Baloise einen Börsenwert von 21,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at