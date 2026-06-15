Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Langfristige Investition 15.06.2026 10:04:36

SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Helvetia Baloise eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Helvetia Baloise-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Helvetia Baloise-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 185,50 CHF. Bei einem Helvetia Baloise-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,391 Helvetia Baloise-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Papiere wären am 12.06.2026 1 100,81 CHF wert, da der Schlussstand 204,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,08 Prozent zugenommen.

Alle Helvetia Baloise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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