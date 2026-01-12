SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Helvetia Baloise-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 95,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Helvetia Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 1,048 Helvetia Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.01.2026 212,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 202,60 CHF belief. Mit einer Performance von +112,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Helvetia Baloise eine Marktkapitalisierung von 20,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at