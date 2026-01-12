Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Rentable Helvetia Baloise-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Helvetia Baloise-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 95,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Helvetia Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 1,048 Helvetia Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.01.2026 212,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 202,60 CHF belief. Mit einer Performance von +112,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Helvetia Baloise eine Marktkapitalisierung von 20,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|215,40
|-0,92%