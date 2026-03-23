SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Helvetia Baloise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 180,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Helvetia Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 5,528 Helvetia Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Helvetia Baloise-Aktie auf 196,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 086,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,62 Prozent.

Der Marktwert von Helvetia Baloise betrug jüngst 19,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at