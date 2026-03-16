Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Rentable Helvetia Baloise-Investition?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 112,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,893 Helvetia Baloise-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (192,00 CHF), wäre die Investition nun 171,43 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 71,43 Prozent.
Am Markt war Helvetia Baloise jüngst 19,05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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