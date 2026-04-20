Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Lohnender Helvetia Baloise-Einstieg? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Helvetia Baloise-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 181,10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,218 Helvetia Baloise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 222,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 280,51 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 280,51 CHF, was einer positiven Performance von 22,81 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Helvetia Baloise eine Börsenbewertung in Höhe von 22,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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