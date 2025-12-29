SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Helvetia Baloise gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Helvetia Baloise-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 149,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Helvetia Baloise-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,024 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Helvetia Baloise-Papiers auf 209,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 061,66 CHF wert. Mit einer Performance von +40,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Helvetia Baloise eine Börsenbewertung in Höhe von 20,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at