Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Helvetia Baloise-Anlage
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Helvetia Baloise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 205,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,487 Anteilen. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Aktien wären am 07.08.2026 105,75 CHF wert, da der Schlussstand 217,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +5,75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Helvetia Baloise eine Börsenbewertung in Höhe von 21,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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