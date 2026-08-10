SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Helvetia Baloise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Helvetia Baloise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 205,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,487 Anteilen. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Aktien wären am 07.08.2026 105,75 CHF wert, da der Schlussstand 217,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +5,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Helvetia Baloise eine Börsenbewertung in Höhe von 21,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at