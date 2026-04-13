Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Lukrativer Helvetia Baloise-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Helvetia Baloise-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Helvetia Baloise-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 110,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,017 Helvetia Baloise-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 214,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 936,88 CHF wert. Mit einer Performance von +93,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Helvetia Baloise betrug jüngst 21,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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