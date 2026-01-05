Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Helvetia Baloise-Investment im Blick
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Helvetia Baloise-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 111,30 CHF wert. Bei einem Helvetia Baloise-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,847 Helvetia Baloise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 796,05 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Papiers am 30.12.2025 auf 209,20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 87,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 20,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
