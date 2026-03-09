Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

Lohnende Helvetia Baloise-Investition? 09.03.2026 10:03:48

SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Helvetia Baloise eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.03.2021 wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Helvetia Baloise-Aktie bei 108,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,251 Helvetia Baloise-Aktien. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Aktien wären am 06.03.2026 17 324,72 CHF wert, da der Schlussstand 187,80 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 17 324,72 CHF, was einer positiven Performance von 73,25 Prozent entspricht.

Insgesamt war Helvetia Baloise zuletzt 18,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Helvetia Baloise Holding AG 208,80 0,10% Helvetia Baloise Holding AG

