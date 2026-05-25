SPI-Wert Helvetia Baloise-Aktie: Über diese Dividende können sich Helvetia Baloise-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Helvetia Baloise-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Helvetia Baloise am 22.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 9,27 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 21,81 Prozent. Helvetia Baloise zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 358,00 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 5,23 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Helvetia Baloise-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 212,80 CHF aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Helvetia Baloise, demnach wird das Helvetia Baloise-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Helvetia Baloise-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Helvetia Baloise-Titel eine Dividendenrendite von 3,51 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,61 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Helvetia Baloise-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Helvetia Baloise via SIX SX 69,16 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 79,66 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Helvetia Baloise

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 8,23 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,86 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Helvetia Baloise

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Helvetia Baloise steht aktuell bei 21,081 Mrd. CHF. Helvetia Baloise besitzt aktuell ein KGV von 25,58. Im Jahr 2025 erzielte Helvetia Baloise einen Umsatz von 11,028 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 10,32 CHF.

Redaktion finanzen.at