SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 103,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,662 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 127,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 234,78 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,48 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at