SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades HIAG Immobilien-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 102,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,980 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 128,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 130,80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 28,24 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at