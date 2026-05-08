SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HIAG Immobilien-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 105,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 95,238 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Anteile wären am 07.05.2026 12 895,24 CHF wert, da der Schlussstand 135,40 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,95 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at