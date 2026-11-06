SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 109,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,124 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 05.11.2026 1 217,15 CHF wert, da der Schlussstand 133,40 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 217,15 CHF entspricht einer Performance von +21,72 Prozent.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at