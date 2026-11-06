HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Performance im Blick
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 109,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,124 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 05.11.2026 1 217,15 CHF wert, da der Schlussstand 133,40 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 217,15 CHF entspricht einer Performance von +21,72 Prozent.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|132,80
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.