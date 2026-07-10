SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden HIAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 96,95 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 103,146 HIAG Immobilien-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 172,25 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 09.07.2026 auf 137,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,72 Prozent erhöht.

HIAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at