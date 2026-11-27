HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Performance im Blick
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 104,40 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 9,579 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 1 233,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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