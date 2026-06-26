HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Anlage unter der Lupe
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 75,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,319 HIAG Immobilien-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 178,10 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 25.06.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,10 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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