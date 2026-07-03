SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden HIAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,00 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,709 HIAG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 316,50 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 02.07.2026 auf 135,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 316,50 CHF, was einer positiven Performance von 31,65 Prozent entspricht.

Der Marktwert von HIAG Immobilien betrug jüngst 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at