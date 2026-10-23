HIAG Immobilien Aktie

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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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HIAG Immobilien-Anlage unter der Lupe 23.10.2026 10:03:37

SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HIAG Immobilien-Aktie 100,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 99,502 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 034,83 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 22.10.2026 auf 131,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,35 Prozent gesteigert.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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