SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HIAG Immobilien-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen HIAG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der HIAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 91,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 1,093 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 19.02.2026 140,33 CHF wert, da der Schlussstand 128,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,33 Prozent erhöht.

Der Marktwert von HIAG Immobilien betrug jüngst 1,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at