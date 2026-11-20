So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,050 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 135,71 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at