HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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Profitable HIAG Immobilien-Anlage? 24.04.2026 10:03:40

SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 97,20 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,029 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Anteile wären am 23.04.2026 149,79 CHF wert, da der Schlussstand 145,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,79 Prozent.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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