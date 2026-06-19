HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Anlage im Blick
|
19.06.2026 10:04:24
SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem HIAG Immobilien-Papier statt. Diesen Tag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 112,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 88,968 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Anteile wären am 18.06.2026 12 241,99 CHF wert, da der Schlussstand 137,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +22,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war HIAG Immobilien jüngst 1,40 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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