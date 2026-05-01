SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,048 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 643,37 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 30.04.2026 auf 136,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,34 Prozent vermehrt.

HIAG Immobilien wurde am Markt mit 1,38 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at